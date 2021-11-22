У Київзеленбуді показали наслідки потужного буревію у Києві: промовисті фото
Джерело:Київзеленбуд
Вихідні 20 та 21 листопада у Києві видалися дуже вітряними. Подекуди пориви сягали швидкості 15 – 20 метрів на секунду, через що у столиці стався справжній деревопад.
Внаслідок падіння дерева 20 листопада на території Гідропарку загинула дружина настоятеля храму Української православної церкви московського патріархату Марія Коцар. Інші інциденти з поваленням дерев чи падінням гілок у столиці закінчилися, на щастя, не трагічно.
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Вітер повалив та пошкодив майже 200 дерев
- Як зазначили у Київзеленбуді, вихідними до аварійно-диспетчерської служби надійшло 60 дзвінків від жителів Києва зі скаргами та зламані дерева або гілки.
- Представники управлінь зелених насаджень різних районів столиці знайшли на ввірених ним територіях понад 120 пошкоджених дерев.
- Більш за все, за даними комунальників, постраждав Святошинський район Києва, де вітер повалив 11 дерев, а на ще 57 – зламав гілки.
Робочі працюють над прибиранням територій після буревію. Комунальники розпилюють зламані дерева та вивозять їх частини.
Крім того, у Київзеленбуді нагадали, що під час падіння дерев треба дзвонити за телефоном аварійно-диспетчерської служби: (044) 272-40-18. Якщо внаслідок інциденту хтось постраждав або опинився під завалами, очевидці мають терміново викликати швидку та рятувальників.
Дивіться фото наслідків негоди у Києві / Фото Київзеленбуду: