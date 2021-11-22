Внаслідок падіння дерева 20 листопада на території Гідропарку загинула дружина настоятеля храму Української православної церкви московського патріархату Марія Коцар. Інші інциденти з поваленням дерев чи падінням гілок у столиці закінчилися, на щастя, не трагічно.

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Негода наробила чимало лиха та додала роботи комунальникам.

Вітер повалив та пошкодив майже 200 дерев

Як зазначили у Київзеленбуді, вихідними до аварійно-диспетчерської служби надійшло 60 дзвінків від жителів Києва зі скаргами та зламані дерева або гілки.

Представники управлінь зелених насаджень різних районів столиці знайшли на ввірених ним територіях понад 120 пошкоджених дерев.

Більш за все, за даними комунальників, постраждав Святошинський район Києва, де вітер повалив 11 дерев, а на ще 57 – зламав гілки.

Робочі працюють над прибиранням територій після буревію. Комунальники розпилюють зламані дерева та вивозять їх частини.

Крім того, у Київзеленбуді нагадали, що під час падіння дерев треба дзвонити за телефоном аварійно-диспетчерської служби: (044) 272-40-18. Якщо внаслідок інциденту хтось постраждав або опинився під завалами, очевидці мають терміново викликати швидку та рятувальників.

Дивіться фото наслідків негоди у Києві / Фото Київзеленбуду: