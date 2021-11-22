В результате падения дерева 20 ноября на территории Гидропарка погибла жена настоятеля храма Украинской православной церкви московского патриархата Мария Коцарь. Другие инциденты с свержением деревьев или падением ветвей в столице закончились, к счастью, не трагически.

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Непогода наделала немало бед и добавила работы коммунальщикам.

Ветер повалил и повредил почти 200 деревьев

Как отметили в Киевзеленстрое, за выходные в аварийно-диспетчерскую службу поступило 60 звонков от жителей Киева с жалобами на сломанные деревья или ветки.

Представители управлений зеленых насаждений разных районов столицы обнаружили на вверенных им территориях более 120 поврежденных деревьев.

Больше всего, по данным коммунальщиков, пострадал Святошинский район Киева, где ветер повалил 11 деревьев, а еще на 57 – сломал ветки.

Рабочие проводят уборку территорий после урагана. Коммунальщики распиливают сломанные деревья на части и вывозят их.

Кроме того, в Киевзеленстрое напомнили, что при падении деревьев нужно звонить по телефону аварийно-диспетчерской службы: (044) 272-40-18. Если в результате инцидента кто-то пострадал или оказался под завалами, очевидцы должны срочно вызвать скорую и спасателей.

Смотрите фото последствий непогоды в Киеве / Фото Киевзеленстроя: