Кличко анонсував обмеження у "червоному" Києві

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив список заборон, які діятимуть, коли місто перейде до червоної зони. Вони стосуватимуться роботи закладів харчування, торгівлі, транспорту, готелів, спортзалів тощо.

Водночас, очільник міста наголосив, що багато заборон не стосуватимуться громадян, які мають щеплення або довідку про свіжий ПЛР-тест.

До теми Київ днями потрапить у червону зону, – Кличко

Що заборонять відвідувати через червону зону

Заклади харчування;

заклади готельної сфери;

установи соціального захисту;

спортзали та фітнес-клуби;

масові заходи;

центри надання адміністративних послуг, Управління праці та соцзахисту, Пенсійного фонду.

Що дозволять

Відвідувати спортзали спортсменам національних збірних команд та їх тренерам;

проводити спортивні заходи без глядачів;

роботу транспорту за умови неперевищення кількості пасажирів, вказаної в реєстраційних документах.

Канікули затягнуться або перейдуть у дистанційку

Обмеження не розповсюджуватимуться на тих, хто матиме сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест, дійсний протягом 72 годин.

За словами Кличка, відвідування дітьми освітніх закладів припиниться з 23 жовтня по 8 листопада. Наразі відомо, що канікули для школярів триватимуть з 23 по 31 жовтня. Згодом їх або продовжать, або переведуть дітей на дистанційне навчання.

Що стосується дитсадків, то вони працюватимуть у звичному режимі, однак лише за умови 100% вакцинації всіх співробітників. Крім того, ця вимога поширюється і на інші навчальні заклади.



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У транспорт можуть пускати не всіх: ще один варіант

Зі свого боку, заступник голови КМДА Микола Поврозник не відкинув імовірності того, що громадський транспорт у червоній зоні перевозитиме лише пасажирів із сертифікатами про вакцинацію або свіжими ПЛД-тестами.