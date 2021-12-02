Кличко хоче виділити з бюджету 500 мільйонів для утримання тарифів на проїзд у Києві

Мер Києва ініціював виділення додаткових коштів Київпастрансу та метрополітену. За допомогою дотацій очільник міста хоче стримати підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті.

Рішення про виділення додаткових 500 мільйонів розглядатимуть на наступному засіданні Київради 7 грудня. За словами Кличка за рахунок надходжень до бюджету та податків киян проїзд у столиці не збільшуватиметься до ринкової ціни.

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Окрім цього, депутати голосуватимуть за виділення коштів для "Київтеплоенерго".

Стримуватимуть також і вартість тепла

Мер столиці зазначив, що внесе проєкт рішення про зміни до Програми економічного і соціального розвитку та бюджету Києва на 2021 рік як невідкладний.

Йдеться про наповнення статутного капіталу "Київтеплоенерго" для того, щоб кияни не піднімали тарифи на опалення і гарячу воду для жителів столиці. Місто вже виділяло підприємству 400 мільйонів гривень, а тепер потрібно ще 1,6 мільярда.

Київпастранс та Київський метрополітен мають отримати додатково пів мільярда гривень.



Згідно з нашим рішенням, аби не піднімати тарифів на опалення і гарячу воду для киян, ми з вами виділили загалом 2 мільярди гривень. 400 мільйонів перерахували попередніми рішеннями. Тепер йдеться про 1,6 мільярда. Окрім Київтеплоенерго, кошти також повинні отримати транспортні підприємства міста – як дотацію на тариф на проїзд у комунальному транспорті міста,

– зазначив Кличко на засіданні Київради 2 грудня.

На скільки часу компаніям столиці вистачить виділених дотацій, Кличко не повідомив.