Решение о выделении дополнительных 500 миллионов будут рассматривать на следующем заседании Киевсовета 7 декабря. По словам Кличко за счет поступлений в бюджет и налогов киевлян проезд в столице не повысится до рыночной цены.

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Кроме этого, депутаты будут голосовать за выделение средств для "Киевтеплоэнерго".

Будут сдерживать также и стоимость тепла

Мэр столицы отметил, что внесет проект решения об изменениях в Программу экономического и социального развития и бюджета Киева на 2021 год как неотложный.

Речь идет о наполнении уставного капитала "Киевтеплоэнерго" для того, чтобы киевляне не поднимали тарифы на отопление и горячую воду для жителей столицы. Город уже выделял предприятию 400 миллионов гривен, а теперь нужно еще 1,6 миллиарда.

Киевпастранс и Киевский метрополитен должны получить дополнительно полмиллиарда гривен.

В связи с нашим решением, чтобы не поднимать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, мы с вами выделили всего 2 миллиарда гривен. 400 миллионов перечислили предыдущими решениями. Теперь речь идет о 1,6 миллиарда. Кроме Киевтеплоэнерго, средства также должны получить транспортные предприятия города – как дотацию на тариф на проезд в коммунальном транспорте города,

– отметил Кличко на заседании Киевсовета 2 декабря.

На сколько времени компаниям столицы хватит выделенных дотаций, Кличко не сообщил.