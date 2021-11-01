Кличко назвав термін дії червоної зони у Києві
Джерело:24 канал
Через стрімке поширення COVID-19 Київ може пробути у червоній карантинній зоні цілий місяць – тобто, до 1 грудня.
Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів. Очільник міста наголосив, що все буде напряму залежати від актуальної статистики.
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За словами Кличка, кияни можуть розраховувати на повернення до помаранчевої зони, якщо протягом одного – двох тижнів статистика захворюваності та заповненості місць у лікарнях знижуватиметься. У такому випадку міська влада рекомендуватиме дещо послабити обмеження.
Але, на жаль, на сьогоднішній день поки що такої тенденції немає,
– сказав політик.
Він також підкреслив, що вірусологи ще не бачать піку нової хвилі коронавірусу в Україні.
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Коли коронавірус перестане лютувати
Згідно з очікуваннями МОЗ, максимальні показники захворюваності фіксуватимуться в Україні до листопада. Після цього нинішній сплеск захворюваності та смертності має піти на спад.