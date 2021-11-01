Кличко назвав термін дії червоної зони у Києві

Через стрімке поширення COVID-19 Київ може пробути у червоній карантинній зоні цілий місяць – тобто, до 1 грудня.

Таку заяву зробив мер столиці Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів. Очільник міста наголосив, що все буде напряму залежати від актуальної статистики.

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Київ стане "помаранчевим" за двох умов

За словами Кличка, кияни можуть розраховувати на повернення до помаранчевої зони, якщо протягом одного – двох тижнів статистика захворюваності та заповненості місць у лікарнях знижуватиметься. У такому випадку міська влада рекомендуватиме дещо послабити обмеження.

Але, на жаль, на сьогоднішній день поки що такої тенденції немає,

– сказав політик.

Він також підкреслив, що вірусологи ще не бачать піку нової хвилі коронавірусу в Україні.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Коли коронавірус перестане лютувати

Згідно з очікуваннями МОЗ, максимальні показники захворюваності фіксуватимуться в Україні до листопада. Після цього нинішній сплеск захворюваності та смертності має піти на спад.