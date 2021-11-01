Такое заявление сделал мэр столицы Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов. Глава города подчеркнул, что все будет напрямую зависеть от актуальной статистики.
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По словам Кличко, киевляне могут рассчитывать на возвращение в оранжевую зону, если в течение одной – двух недель статистика заболеваемости и заполненности мест в больницах будет снижаться. В таком случае городские власти будут рекомендовать несколько ослабить ограничения.
Но, к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет,
– сказал политик.
Он также подчеркнул, что вирусологи еще не видят пика новой волны коронавируса в Украине.
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Согласно ожиданиям Минздрава, максимальные показатели заболеваемости будут фиксироваться в Украине до ноября. После этого нынешний всплеск заболеваемости и смертности должен пойти на спад.