Показательно, что очереди собирались у шопинг-молов еще с самого утра. Такая ситуация наблюдалась не только в центре, но и в более отдаленных районах столицы.

К теме Киевлянам ответили, нужен ли тест на COVID-19 для вакцинации в ТРЦ

Киевляне выстроились под ТРЦ

Толпы желающих защититься от коронавируса и заодно получить "зеленый" билет для посещения транспорта, магазинов и кафе заметили сразу возле трех крупных торговых центров. Это – "Алладин" на Позняках, Ocean Plaza возле метро "Лыбидская" и Gulliver возле Дворца спорта.

На вокзале все спокойно

Несмотря на то, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева есть пункт вакцинации, большей популярностью пользуются быстрые тесты на COVID-19. Люди подходят к кабинкам, чтобы успеть получить до отъезда документ с доказательствами отсутствия инфекции.



Пассажиры делают быстрые тесты на вокзале перед отправкой поездов / Фото Валентины Полищук



Невакцинированные пассажиры сдают тест, чтобы ехать в поездах / Фото Валентины Полищук



Пункты тестирования постоянно работают на Центральном железнодорожном вокзале Киева / Фото Валентины Полищук

Возле Ocean Plaza собралась очередь желающих вакцинироваться: видео

Очереди на вакцинацию в Gulliver: видео

Почему киевляне массово бросились вакцинироваться

В полночь 1 ноября в столице Украины начала действовать красная зона. Она предусматривает запрет посещения кафе, торговых центров, спортзалов и других учреждений тем, кто не имеет сертификата вакцинации или свежего ПЦР-теста.

Такие же требования применяются и в отношении сотрудников заведений. Кроме того, гражданам без указанных документов запрещено пользоваться общественным транспортом.