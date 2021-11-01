Показово, що черги збиралися біля шопінг-молів ще від самого ранку. Така ситуація спостерігалася не лише у центрі, а й у більш віддалених районах столиці.

До теми Киянам відповіли, чи потрібен тест на COVID-19 для вакцинації у ТРЦ

Кияни вишикувалися під ТРЦ

Натовпи охочих захиститися від коронавірусу й заодно отримати "зелений" квиток для відвідування транспорту, магазинів та кафе помітили одразу біля трьох великих торгівельних центрів. Це – "Алладін" на Позняках, Ocean Plaza біля метро "Либідська" та Gulliver поблизу Палацу спорту.

На вокзалі – все спокійно

Попри те, що на Центральному залізничному вокзалі Києва є пункт вакцинації, більшою популярністю там користуються швидкі тести на COVID-19. Люди підходять до кабінок, аби встигнути отримати до від'їзду документ з доказами відстуності інфекції.



Пасажири роблять швидкі тести на вокзалі перед відправкою потягів / Фото Валентини Поліщук



Невакциновані пасажири здають тест, аби їхати у потягах / Фото Валентини Поліщук



Пункти тестування постійно працюють на Центральному залізничному вокзалі Києва / Фото Валентини Поліщук

Біля Ocean Plaza зібралася черга охочих вакцинуватися: відео

Черги на вакцинацію у Gulliver: відео

Чому кияни масово кинулися вакцинуватися

Опівночі 1 листопада у столиці України почала діяти червона зона. Вона передбачає заборону відвідування кафе, торговельних центрів, спортзалів та інших установ тим, хто не має сертифікату вакцинації або свіжого ПЛР-тесту.

Такі самі вимоги застосовуються і щодо співробітників закладів. Крім того, громадянам без зазначених документів заборонено користуватися громадським транспортом.