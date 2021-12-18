Кличко пропустив цифру, коли запалювали головну ялинку в Києві: курйозне відео

У столиці урочисто запалили святкову ялинку. Коли захоплений натовп вів зворотній відлік, мер Віталій Кличко на радощах пропустив цифру.

Перед тим, як святкове дерево засвітилося різними кольорами, міський голова виголосив вступне слово. Він похвалив київську ялинку й назвав її однією з найкращих у світі.

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Що мер сказав про ялинку-2022

Спочатку Кличко звернув увагу на те, що упродовж минулих років київській ялинці вже не раз вдалося потрапляти у десяток найкращих в Європі. Тож політик сподівається, що у 2022 році нею й надалі захоплюватимуться у світі. А це, мовляв, дозволить опинитися вже у першій трійці рейтингу.

Для цього багато зробили. Вона даруватиме кожному позитивні емоції та відчуття свята,

– переконаний мер.

Як запалювали святкове дерево

Міський голова Києва побажав усім присутнім, аби їхні бажання втілювалися у реальність. Після цього організатори заходу перейшли до церемонії відкриття ялинки. Спочатку кольоровими вогнями засвітили Софійську площу. Після цього закликали ще раз порахувати у зворотному відліку, аби запалити й святкове дерево.

Щасливий натовп рахував від 10 до 1, з ними – й сам Кличко. Тільки от мер Києва після цифри 3 перейшов одразу до 1. Очевидно, політик дуже вже чекав кінця відліку й на радощах пропустив цифру.

Як Кличко пропустив цифру під час відліку: дивіться відео



Зауважимо, що цьогорічна ялинка обійшлася у 9 мільйонів гривень. Її придбали за спонсорські гроші. Святкове дерево прикрасили гірляндами, які світяться білим, помаранчевим, жовтим, червоним кольорами, а крім цього – ще й холодним блиском.