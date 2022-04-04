Кличко просить киян поки не повертатися до столиці

Мер Києва Віталій Клично звернувся до мешканців столиці, яки через війну виїхали з міста. Міський голова закликав їх поки що не повертатися до Києва.

Віталій Кличко наголосив, що у Києві ще небезпечно. Зокрема росіяни можуть обстрілювати столицю ракетами.

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Зокрема Кличко наголосив, що у Київській області працює цілодобова комендантська година. Також на території області та на околицях столиці є багато нерозірваних снарядів.

Через це Віталій Кличко просить киян відтермінувати своє повернення до столиці. Щонайменше міський голова радить почекати до кінця тижня.

Тоді ми зможемо чітко сказати про ситуацію. Звертаюся до кожного. Я розумію, що всі стомилися, хочуть повернутися до своїх домівок, але виключно з міркувань безпеки кожного з вас прошу прислухатись до рекомендацій,

– наголосив Кличко.

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