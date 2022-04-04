Виталий Кличко подчеркнул, что в Киеве еще небезопасно. В частности, россияне могут обстреливать столицу ракетами.

Заметьте Им нас не сломать, мы выстоим, агрессор заплатит, – Кличко о зверствах россиян на Киевщине

В частности, Кличко подчеркнул, что в Киевской области работает круглосуточный комендантский час. Также на территории области и в окрестностях столицы есть много неразорванных снарядов.

Поэтому Виталий Кличко просит киевлян отсрочить свое возвращение в столицу. По меньшей мере, городской глава советует подождать до конца недели.

Тогда мы сможем ясно сказать о ситуации. Обращаюсь к каждому. Я понимаю, что все устали, хотят вернуться в свои дома, но исключительно из соображений безопасности каждого из вас прошу прислушаться к рекомендациям,

– подчеркнул Кличко.