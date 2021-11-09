Кличко розповів, скільки приблизно людей живе у Києві

Наразі у Києві мешкає понад 4,5 мільйони населення. Однак точну цифру назвати неможливо через скасування інституту прописки та неможливість провести перепис населення.

Таку статистику оприлюднив мер столиці Віталій Кличко. Він акцентував увагу на тому, що в нічну та денну пору доби вона істотно відрізняється.

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Як порахували киян

За словами Кличка, наразі вести облік населення Києва можна лише за допомогою операторів GSM. І навіть така неточна методика свідчить про те, що людей у столиці за майже 20 років побільшало більше, ніж у два рази.

Інститут прописки було скасовано 2002 року. І остання прописка давала, що у Києві на той момент жило трохи більше 2 мільйонів. На сьогоднішній день провести перепис населення неможливо, ми підраховуємо за допомогою операторів GSM. У місті Києві ночує, можу сказати, приблизно 3,6 мільйонів смартфонів. Вдень ця кількість зростає на мільйон, до 4,6 мільйона. Тобто це нсправді мегаполіс,

– сказав Кличко.

Мер Києва пояснив, що вдень статистика зростає через приїзд у місто на роботу людей з області.

Кличко розповів, скільки киян наразі мешкає у столиці: відео