Кличко викликав міністра культури та керівника поліції на засідання Київради
Джерело:Київська міська рада
Мер Києва Віталій Кличко хоче бачити керівника мінкульту Олександра Ткаченка та очільника управління поліції столиці Івана Вигівського на засіданні КМР 31 серпня. Відповідні запрошення посадовці отримали напередодні сесії Київради.
Листи з запрошенням за підписом очільника Київради були відправлені до управління поліції столиці та Міністерства культури та цифрової трансформації. У документах зазначено, що Ткаченка та Вигівського викликають у зв'язку з численними зверненнями місцевих депутатів.
Дивіться також Кличко збирається запровадити мораторій на реконструкцію історичних будівель
Пов'язані ці виклики з руйнуванням історичних будівель у Києві.
Продовження конфлікту
- Після знищення будинку Барбана забудовником при бездіяльності поліції конфлікт між Віталієм Кличком, Ткаченком та Вигівським продовжився.
- Мер звинуватив правоохоронців у підігруванні забудовникам, а міністра – у небажанні надавати історичним будівлям охоронного статусу.
- Натомість Олександр Ткаченко зазначив, що саме за керівництва Кличка у Києві почали масово руйнувати пам'ятки архітектури.
- 20 серпня, мера столиці викликали на засідання РНБО, однак Кличко відмовився через робочу поїздку в справах Асоціації міст України.
- Тоді ж Рада нацбезпеки та оборони ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит усіх архітектурних пам’яток на території держави.
Тепер на засіданні Київради депутати можуть голосувати за мораторій на проведення будівельних чи демонтажних робіт поблизу з пам'ятками. Судячи з усього, саме для обговорення цього рішення мер вирішив запросити на захід Вигівського та Ткаченка.
Олександра Ткаченка запрошено з метою заслуховування інформації про діяльність у сфері охорони культурної спадщини у Києві. Івана Вигівського – з метою заслуховування інформації про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадської безпеки та порядку та результати діяльності на території столиці,
– підкреслили у Київраді.