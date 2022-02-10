Кличко жорстко відреагував на затримання "слуги" Трубіцина

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував затримання депутата Київради від партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина. Очільник столиці підкреслив, що очікує від НАБУ всебічного та об'єктивного розслідування корупційного злочину.

За словами мера, влада міста буде позбавлятися від корупціонерів, які спокусилися на гроші у конвертах чи валізах. Крім того, у команді Кличка готові допомагати правоохоронцям у викритті подібних злочинів.

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Прохання Кличка детально та неупереджено розслідувати хабарництво стосувалося не тільки Трубіцина, але і його спільників, які працюють у різних комунальних підприємствах столиці.

Влада Києва обіцяє позбавлятися від корупціонерів

У своєму телеграмі Кличко зазначив, що не збирається зважати на партійні кольори, посади чи регалії посадовців, які попалися на корупції.



Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких "діячів". Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії,

– наголосив мер.

Що відомо про затримання "слуги" Трубіцина