"Клімат дуже змінився": у Києві посеред вулиці гуляв екзотичний птах

На Лук'янівці в Києві люди помітили павича. Він спокійно гуляв посеред дороги. Коли перехожий підійшов ближче, птах почав втікати.

Павича помітили 19 вересня на Коперника. Кажуть, що птах – місцевий. Його можна там часто побачити. У мережі виклали відео події.

Цікаво У Львові на території спорткомплексу помітили лисицю

Місцевий павич

У мережі точно не повідомляють звідки взявся птах. Кияни кажуть, що павич живе у місцевого дідуся. На відео видно, як він спокійно розгулює посеред вулиці.

Автор запису намагається підійти і зняти павича ближче, але він починає втікати.

Павичі – рід великих птахів з роду Фазанові. Вони поширені в Азії. Серед різновидів птахів: павич зелений і звичайний. В Україні їх можна побачити лише в зоопарках.

У Києві перехожі помітили павича: дивіться відео

Люди по-різному відреагували на ситуацію, але більшість – жартує. Місцеві, які живуть поблизу кажуть, що павичів насправді четверо. Їх можна там часто побачити. Ось кілька реакцій: