"Клімат дуже змінився": у Києві посеред вулиці гуляв екзотичний птах
Джерело:телеграм "Київ Оперативний"
На Лук'янівці в Києві люди помітили павича. Він спокійно гуляв посеред дороги. Коли перехожий підійшов ближче, птах почав втікати.
Павича помітили 19 вересня на Коперника. Кажуть, що птах – місцевий. Його можна там часто побачити. У мережі виклали відео події.
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Місцевий павич
У мережі точно не повідомляють звідки взявся птах. Кияни кажуть, що павич живе у місцевого дідуся. На відео видно, як він спокійно розгулює посеред вулиці.
Автор запису намагається підійти і зняти павича ближче, але він починає втікати.Зверніть увагу! Павичі – рід великих птахів з роду Фазанові. Вони поширені в Азії. Серед різновидів птахів: павич зелений і звичайний. В Україні їх можна побачити лише в зоопарках.
У Києві перехожі помітили павича: дивіться відео
Люди по-різному відреагували на ситуацію, але більшість – жартує. Місцеві, які живуть поблизу кажуть, що павичів насправді четверо. Їх можна там часто побачити. Ось кілька реакцій:
- "Там дід живе, це його птиці. Була історія, які то пі*ари цих птахів потруїли. І, як завжди, нікого не знайшли";
- "Місцевий. На Коперника чудовий пташник, куди на екскурсії водять. А ця пташка навесні лякає диким зойком перехожих";
- "Живу тут поруч давно. Павичі – божественні. Але з приводу співу... Всі, хто не чув, краще залишайтеся в незнанні";
- "Із СІЗО, мабуть, втік";
- "Там притрушений дідусь живе з гусьми, качками і павичами".