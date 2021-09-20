Павлина заметили 19 сентября на Коперника. Говорят, что птица – местная. Его можно там часто увидеть. В сети выложили видео происшествия.
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Местный павлин
В сети точно не сообщают откуда взялась птица. Киевляне говорят, что павлин живет у местного дедушки. На видео видно, как он спокойно разгуливает посреди улицы.
Автор записи пытается подойти и снять павлина поближе, но он начинает убегать.
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Люди по-разному отреагировали на ситуацию, но большинство – шутит. Местные, которые живут поблизости говорят, что павлинов на самом деле четверо. Их можно там часто увидеть. Вот несколько реакций:
- "Там дед живет, это его птицы. Была история, какие-то пи*ары этих птиц потравили. И, как всегда, никого не нашли";
- "Местный. На Коперника замечательный птичник, куда на экскурсии водят. А эта птичка весной пугает диким криком прохожих";
- "Живу здесь рядом давно. Павлины – божественны. Но по поводу пения... Все, кто не слышал, лучше оставайтесь в незнании";
- "Из СИЗО, видимо, сбежал";
- "Там притрушенный дедушка живет с гусями, утками и павлинами".