КМДА прийматиме онлайн-заявки на отримання спецперепусток для транспорту

Столична влада збирається запустити електронну форму подачі заявок для представників критично значущих для Києва професій. Заповнити заявку онлайн можна буде з 10 серпня.

За словами заступника Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби, у мерії вирішили розробити можливість отримання електронних перепусток, оскільки минулого разу з паперовими варіантами виникало чимало проблем.

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В такий спосіб у Києві заздалегідь готуються до локдауну, оскільки захворюваність на COVID-19 вже почала зростати, а карантинних обмежень фактично ніхто не дотримується.

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Працівники підприємств, які мають безперебійно працювати, зможуть заповнити онлайн-форму на сайті КМДА.

Заявка потрапить до посадовців, які вирішуватимуть, чи має місто забезпечити ту чи іншу фірму або компанією можливістю їздити громадським транспортом.

Покроковий алгоритм дій мають опублікувати на сайті КМДА 10 серпня.

За словами заступника міського голови Миколи Поворозника, електронні перепустки вирішили зробити через те, що паперові масово підроблювали. Це призводило до збільшення людей у громадському транспорті.

Громадський транспорт – це скупчення людей у невеликому просторі. І відповідно – високий ризик зараження. Саме великого скупчення людей ми маємо уникнути, щоб вірус не поширювався. Тому у разі необхідності ми введемо обмеження в роботі громадського транспорту. Ми персоналізуємо перепустки і уникнемо поширення їх серед містян, які не працюють на підприємствах критичної інфраструктури,

– підкреслив посадовець.

Крім того, Поворозник зазначив, що єдиним способом вберегти себе від ускладнень COVID-19 є вакцинація.