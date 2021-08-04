По словам заместителя Кличко по вопросам осуществления самоуправительных полномочий Алексея Кулебы, в мэрии решили разработать возможность получения электронных пропусков, поскольку в прошлый раз с бумажными вариантами возникало немало проблем.
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Таким образом в Киеве заранее готовятся к локдауну, поскольку заболеваемость COVID-19 уже начала расти, а карантинных ограничений фактически никто не придерживается.
Как получить спецпропуск на будущий локдаун в Киеве
- Работники предприятий, которые должны бесперебойно работать, смогут заполнить онлайн-форму на сайте КГГА.
- Заявка попадет к должностным лицам, которые будут решать, должен ли город обеспечить ту или иную фирму или компанию возможностью ездить общественным транспортом.
- Пошаговый алгоритм действий должны опубликовать на сайте КГГА 10 августа.
По словам заместителя городского главы Николая Поворозника, электронные пропуска решили сделать из-за того, что бумажные массово подделывали. Это приводило к увеличению людей в общественном транспорте.
Общественный транспорт – это скопление людей в небольшом пространстве. И соответственно – высокий риск заражения. Именно большого скопления людей мы должны избежать, чтобы вирус не распространялся. Поэтому в случае необходимости мы введем ограничения в работе общественного транспорта. Мы персонализируем пропуска и избежим распространения их среди горожан, которые не работают на предприятиях критической инфраструктуры,
– подчеркнул чиновник.
Кроме того, Поворозник отметил, что единственным способом уберечь себя от осложнений COVID-19 является вакцинация.