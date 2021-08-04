По словам заместителя Кличко по вопросам осуществления самоуправительных полномочий Алексея Кулебы, в мэрии решили разработать возможность получения электронных пропусков, поскольку в прошлый раз с бумажными вариантами возникало немало проблем.

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Таким образом в Киеве заранее готовятся к локдауну, поскольку заболеваемость COVID-19 уже начала расти, а карантинных ограничений фактически никто не придерживается.

Как получить спецпропуск на будущий локдаун в Киеве

Работники предприятий, которые должны бесперебойно работать, смогут заполнить онлайн-форму на сайте КГГА.

Заявка попадет к должностным лицам, которые будут решать, должен ли город обеспечить ту или иную фирму или компанию возможностью ездить общественным транспортом.

Пошаговый алгоритм действий должны опубликовать на сайте КГГА 10 августа.

По словам заместителя городского главы Николая Поворозника, электронные пропуска решили сделать из-за того, что бумажные массово подделывали. Это приводило к увеличению людей в общественном транспорте.

Общественный транспорт – это скопление людей в небольшом пространстве. И соответственно – высокий риск заражения. Именно большого скопления людей мы должны избежать, чтобы вирус не распространялся. Поэтому в случае необходимости мы введем ограничения в работе общественного транспорта. Мы персонализируем пропуска и избежим распространения их среди горожан, которые не работают на предприятиях критической инфраструктуры,

– подчеркнул чиновник.

Кроме того, Поворозник отметил, что единственным способом уберечь себя от осложнений COVID-19 является вакцинация.