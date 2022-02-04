У КМДА розповіли, що робити киянам у разі включення сирен та надзвичайної ситуації

Посадовці Київської міської державної адміністрації вкотре надали поради жителям столиці на випадок оголошення надзвичайної ситуації. Оповіщувати населення можуть за допомогою машин з гучномовцем, а також сирен.

Як підкреслили у департаменті муніципальної безпеки, включення сигналу цивільної оборони "УВАГА ВСІМ!" означатиме, що жителі Києва мають увімкнути радіоприймач або телевізор. Саме за допомогою цих каналів зв'язку представники влади мають робити оголошення про надзвичайну подію.

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Чиновники кажуть, що у разі настання критичної ситуації всі мають діяти без паніки та метушні.

Що треба робити, якщо у Києві увімкнули сирени

Посадовці наголосили, що після включення сирен всю потрібну інформацію кияни зможуть отримати за допомогою телевізора та радіо. У повідомленні людям мають надати:

інформацію про надзвичайну ситуацію;

місце і час її виникнення;

окреслити територію, яка потрапляє в зони ураження;

розповісти про порядок дій в умовах НС.



Вислухавши повідомлення, кожний громадянин повинен діяти без паніки і метушні відповідно до отриманих вказівок. Адже головне завдання всіх служб під час надзвичайної ситуації - вберегти та захистити якомога більше людей, – підкреслили у КМДА.

Подальше оповіщення та інформування людей здійснюватимуть також автівки з гучномовцями.

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