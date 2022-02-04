Как подчеркнули в департаменте муниципальной безопасности, включение сигнала гражданской обороны "Внимание всем!" будет означать, что жители Киева должны включить радиоприемник или телевизор. Именно с помощью этих каналов связи представители власти должны делать объявления о чрезвычайном происшествии.

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Чиновники говорят, что в случае наступления критической ситуации все должны действовать без паники и суеты.

Что надо делать, если в Киеве включили сирены

Чиновники отметили, что после включения сирен всю нужную информацию киевляне смогут получить с помощью телевизора и радио. В сообщении людям должны предоставить:

информацию о чрезвычайной ситуации;

место и время ее возникновения;

очертить территорию, которая попадает в зоны поражения;

рассказать о порядке действий в условиях ЧС.

Выслушав сообщение, каждый гражданин должен действовать без паники и суеты в соответствии с полученными указаниями. Ведь главная задача всех служб во время чрезвычайной ситуации – уберечь и защитить как можно больше людей,

– подчеркнули в КГГА.

Дальнейшее оповещение и информирование людей будут осуществлять также машины с громкоговорителями.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции

Киев готовится к защите

Вдоль границы с Украиной Россия разместила 115 тысяч военных. По данным западных СМИ, среди вероятных вариантов, которые рассматривают в Кремле, есть наступление на Киев. По этой причине в столице начали формировать отряды территориальной обороны.

В ответ на угрозу полномасштабного нападения со стороны Москвы в Сенате США готовят превентивные санкции против России. Если же Путин прибегнет к наступлению, американцы обещают полностью разрушить экономику страны-террориста. Кроме того, на фоне вероятной войны страны-партнеры Украины начали поставлять в ВСУ летальное вооружение оборонного характера.