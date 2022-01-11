У КМДА розповіли, як хочуть прибрати з вулиць Києва безпритульних тварин

Впродовж наступних 8 років представники місцевої влади хочуть остаточно вирішити проблему з безпритульними тваринами. До 2030 комунальники мають знайти господарів або хоча б місце у притулку для кожного зі знедолених чотирилапих.

За словами працівників комунального підприємства КМДА "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", всіх безпритульних тварин у столиці можна поділити на соціальні та несоціальні групи. Для перших посадовці сподіваються знайти сім'ї.

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Спеціалісти кажуть, що соціальних тварин влаштовують вже дуже довгий час, але з непристосованими до життя поруч з людьми чотирилапими ситуація зовсім інша.

Планують влаштувати всіх

Схема з передачею безпритульних тварин киянам добре налагоджена:

кожен бажаючий може зайти до бази реєстру домашніх тварин Києва та знайти там всю інформацію про тварин, які вже готові потрапити у сім'ю.

всі чотирилапі, які перебувають у списку в розділі "Адопція", соціалізовані та готові для того, щоб потрапити до родин.

станом на 11 січня 2022 у переліку тварин без будинків перебувають 230 собак та понад 50 котів.



Соціальних тварин ми плануємо влаштовувати й вже тепер знаходимо для них сім'ї. Цей процес триває постійно. А от несоціальних тварин дуже важко влаштувати,

– розповіла виконуюча обов'язки директора лікарні ветеринарної медицини Наталія Мазур.

Тих тваринок, яким важко дається спілкування з людьми, спеціалісти намагаються все ж таки соціалізувати.

У центрі безпритульних тварин майже нема

За словами очільниці комунального закладу, за останні роки безпритульних тварин у Києві значно поменшало. Здебільшого собаки та коти мешкають на будівництвах та на околицях столиці. Майже всі тварини стерилізовані та мають щеплення. Їх повернули на звичне місце проживання. Такі собаки мають опікунів, які їх годують.