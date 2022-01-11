По словам работников коммунального предприятия КГГА "Киевская городская больница ветеринарной медицины", всех бездомных животных в столице можно разделить на социальные и несоциальные группы. Для первых должностные лица надеются найти семьи.

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Специалисты говорят, что социальных животных устраивают уже очень долгое время, но с неприспособленными к жизни рядом с людьми четырехлапыми ситуация совсем другая.

Планируют устроить всех

Схема с передачей бездомных животных киевлянам хорошо отлажена:

каждый желающий может зайти в базу реестра домашних животных Киева и найти там всю информацию о животных, которые уже готовы попасть в семью.

все четырехлапые, которые находятся в списке в разделе "Адопция", социализированы и готовы к тому, чтобы попасть в семьи.

по состоянию на 11 января 2022 года в перечне животных без домов находятся 230 собак и более 50 кошек.

Социальных животных мы планируем устраивать и уже находим для них семьи. Этот процесс продолжается постоянно. А вот несоциальных животных очень трудно устроить,

– рассказала исполняющая обязанности директора больницы ветеринарной медицины Наталья Мазур.

Тех животных, которым тяжело дается общение с людьми, специалисты пытаются все же социализировать.

В центре беспризорных животных почти нет

По словам главы коммунального заведения, за последние годы количество бездомных животных в Киеве значительно уменьшилось. В основном собаки и коты живут на стройках и окрестностях столицы. Почти все животные стерилизованы и с прививками. Их вернули на обычное место жительства. У таких собак есть опекуны, которые их кормят.