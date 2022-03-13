У КМДА розповіли, як минула ніч у столиці

Ніч із 12 березня на 13 березня в Києві минула спокійно. Київ звикає жити в не командантські години – із 7:00 до 20:00.

В магазини підвозять продукти, в аптеки – ліки, тому люди мають можливість купити все необхідне. Про це повідомив в ефірі 24 каналу перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

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У Києві є вода, світло та тепло

За його словами, відбуваються роботи гуманітарного штабу щодо накопичення запасів на звичайний період.

Комунальні служби працюють. Місто забезпечене електрикою, теплом, водою, зв'язком. Проблем на ранок 13 березня не було,

– наголосив Поворозник.

Він прокоментував і військову ситуацію, зауваживши, що місто укріплюється, готують фортифікаційні споруди, аби не дати можливості ворогу зайти у столицю.

Нагадаємо, що 12 березня на Київщині окупанти знищили найбільший склад заморожених продуктів. На даху будівлі був ворожий маячок.