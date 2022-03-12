На даху складу був ворожий маячок. Про це розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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На даху зруйнованого окупантами складу був маячок

Кулеба зауважив, що окупанти 12 березня влучили ракетою та зруйнували продовольчий склад в Броварському районі. З'ясувалося, що напередодні диверсанти встановили на даху будівлі маячок. ️

На жаль, у нас досі є дуже багато так званих маячків на будівлях, які мають стратегічне значення для життєзабезпечення нашої області, або, як сьогодні було на прикладі Броварського району, на місцях, де зберігаються продукти,

– додав голова ОВА

Тому Кулеба звернувся до жителів Київщини з проханням звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об'єктах інфраструктури та негайно повідомляти про них правоохоронців чи ДСНС.

Дивіться звернення Олексія Кулеби: