На даху складу був ворожий маячок. Про це розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
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На даху зруйнованого окупантами складу був маячок
Кулеба зауважив, що окупанти 12 березня влучили ракетою та зруйнували продовольчий склад в Броварському районі. З'ясувалося, що напередодні диверсанти встановили на даху будівлі маячок. ️
На жаль, у нас досі є дуже багато так званих маячків на будівлях, які мають стратегічне значення для життєзабезпечення нашої області, або, як сьогодні було на прикладі Броварського району, на місцях, де зберігаються продукти,
– додав голова ОВА
Тому Кулеба звернувся до жителів Київщини з проханням звертати увагу на підозрілі предмети на будівлях, дорогах, об'єктах інфраструктури та негайно повідомляти про них правоохоронців чи ДСНС.
Дивіться звернення Олексія Кулеби: