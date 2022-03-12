Саме тому, як пояснив у розмові з 24 каналом розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, росіяни зараз активно намагатимуться залучати "свіжу кров" до своїх окупаційних військ.

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Зокрема, росіяни шукатимуть можливості залучити до вторгнення в Україну білорусів. Однак це також може стати для Росії проблемою.

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Що вам відомо про заяву що найближчим часом Білорусь доєднається до російської агресії в Україні?

Наразі, нажаль, нічого.

А щодо стану білоруських військ та настроїв там?

Насправді білоруська армія має гірше оснащення, ніж російська. Моральна підготовка у них також гірша. Там набагато більше строковиків. Вони значно менше налаштовані на участь у якихось серйозних бойових діях.

Теоретично, росіяни можуть залучити білоруські десантні частини чи спецпризначенців, які мають більшу боєготовність ніж білоруські стрілки чи танкісти. Зараз Росія вважає що треба якимось чином нарощувати те угруповання, яке вона тримає в Україні. Тому вона перекидає частини з Далекого Сходу. Є чутки про набір найманців у Сирії та ЦАР. Якщо вони зможуть застосувати будь-які білоруські частини, росіяни без сумніву це зроблять. Якщо.

Якби це не було проблемою, білоруські війська зайшли б в Україну вже у перший день війни. Але досі ми цього не бачили. Досі білоруси безпосередньо не брали участі у цьому конфлікті. Хоча з білоруської території заходять російські війська, здійснюються пуски ракет, злітають літаки, які бомблять українські міста. Але ми вважаємо, що безпосередня участь білоруських військовослужбовців у цій війні малоймовірна. Але Росія намагатиметься залучити білоруські війська до вторгнення, тому що їм потрібна "свіжа кров".

А що зараз, за вашою інформацією, відбувається у лавах російської армії? Наскільки їм потрібна ця "свіжа кров"?

Наші джерела, які зараз там є, підтверджують дані про дуже низький бойовий дух та дуже великі втрати. Які саме втрати – точно сказати не можемо. Але в окремих частинах рахунок іде уже на сотні втрачених бійців. Багато хто відмовляється їхати до України.

Строковики, про яких багато говорять, за даними наших джерел, відмовляються іти в Україну. Багато з них просто залишились на російській стороні кордоні. Попри це, на нашу думку, ресурсів у російської армії ще достатньо, аби продовжувати наступальні дії.

Саме наступальні? Чи сил вистачить на той терор населення, до якого зараз вдаються російські війська?

Цей терор є частиною наступу. Те, що Путін називав "спецоперацією" зі швидким захопленням міст та роззброєнням української армії, не відбулось. Зараз ми бачимо стандартну тактику російської армії: щоб взяти місто, його потрібно зруйнувати. Інакше перемогти вони не можуть. Російські війська не мають досвіду боїв у місті. Тому вони діють так само, як із Грозним, Алеппо чи пригородами Дамаска – руйнують міста, щоб у них зайти.

Створення штучних гуманітарних криз – це також частина наступу і частина психологічної війни. Це використовують, щоб зламати мешканців, захисників та їхній спротив і отримати контроль над містами.

Як довго може тривати оцей "наступ"? Наскільки ще у Росії вистачить ресурсу?

Ще кілька днів тому стало відомо, що всі сили, які були зібрані для наступу на кордоні, Росія вже задіяла. Нам відомо, що деякі частини та батальйонні тактичні групи відведені навіть за кордон через дуже великі втрати. Зараз вони переформовуються.

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Дійсно професійні частини, які лишились у Росії, це десь третина від того, що вже зараз зайшло в Україну. Тобто, ще є такий резерв, який зараз підтягується. Тому я б поки не став робити остаточних прогнозів. На мою думку, потрібно ще кілька тижнів, якщо не місяців, до остаточної перемоги, перш ніж росіяни зовсім видихнуться.

Але ви не сумніваєтесь, що вони видохнуться?

Не сумніваємось. Ми зараз вважаємо, що силами тої армії, яка є, взяти Київ неможливо. Якщо якимось дивом у них не відкриється якесь друге дихання, це неможливо принципово. Цих військ недостатньо навіть на те, щоби Київ оточити.

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Ця операція не має аналогів аж до Другої світової. Єдиний приклад, з яким її можна порівняти – це штурм Берліну радянськими військами. Але для того, щоб взяти Берлін, радянським військам знадобився мільйон (!!!) бійців, за яких вони втратили 300 тисяч. Російська армія зараз може кинути на Київ не більше 40 тисяч бійців. Ні про яке взяття Києва із такими силами ітись не може.