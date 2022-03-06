Це їхнє добровільна готовність воювати на стороні добра

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Повідомляється, що загальне число заявок – близько 20 тисяч військових.

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Кулеба сказав, що до України прямують досвідчені ветерани та добровольці.

Це їхнє бажання, яке вони виявили. Ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим. Це їхнє добровільна готовність воювати на стороні добра,

– заявив міністр.

Він додав, що не має права розкривати точну кількість іноземців, які зі зброєю в руках вже почали ставати на захист України.

Кулеба заявив, що не буде конкретизувати країни, але кількість заявок близько 20 тисяч.

Добровольці в Україні

Відомо, що на боці України проти Росії бажають воювати 200 добровольців з Нігерії. Їхня кількість зростає.

Також слід сказати, що в міжнародному батальйоні готові зупиняти російського окупанта три тисячі добровольців зі США.

До України вже прибули ветерани королівської піхоти Британії.

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