Що таке "закрите небо"? Як це допоможе Україні? Чого боїться НАТО? Відповіді на ці та інші питання – в матеріалі сайту 24 каналу.

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Вже в перші години віроломної війни Росії проти України стало зрозуміло, що окупанти активно використовуватимуть свою грандіозну перевагу в літаках і ракетах. Причому російські терористи атакували з повітря не лише воєнні об’єкти (як погрожували в імперських планах про так звану "демілітарізацію"), але й безжально бомбили житлові квартали та мирну інфраструктуру.

Тому Україна одразу гостро поставила питання по закриття неба. Бо це зберегло б життя багатьох українців і допомогло б перемогти Росію.

"Закрите небо" (або No-Fly Zone) – це…

…умовна назва загальної системи протиповітряної оборони НАТО. Чому назва умовна? Бо ППО НАТО має кілька систем захисту від атак з повітря (літаки, вертольоти, ракети), які можуть використовуватися окремо й у взаємодії.

Найбільший і найскладніший елемент системи "Закрите небо" – Active Layered Theater Ballistic Missile Defence, який захищає країни НАТО від балістичних ракет.

Закриття неба навіть у мирний час – поширене явище. Так, охороняється повітря над чутливими і стратегічними об’єктами (владні квартали, небезпечні виробництва тощо). А іноді ми навіть не знаємо, що в якийсь момент система працює. Так буває, наприклад, під час масштабних масових заходів.

НАТО цілком до снаги закрити небо над Україною і збивати чужі повітряні цілі. Альянс, наприклад, може досить оперативно запровадити патрулювання авіації або розмістити ракетні комплекси "земля-небо".



Знищений будинок у Бородянці. Окупантів треба зупини! / Фото Макса Левіна

А може "Залізний купол"?

У ЗМІ іноді пишуть, що альтернативою натівській системі ППО може стати ППО ізраїльська – відомий "Залізний купол" ("Кіпат барзель"). Але цей варіант Україною навіть не розглядається. "Купол" справді надійно працює в небі над Землею Обітованою, але він створений, в першу чергу, для боротьби з некерованими ракетами малої та середньої дальності. Протистояти російським "Калібрам" та "Іскандерам" система, аналогічна "Залізному куполу", буде не дуже ефективно.

"Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані?"

Президент України Володимир Зеленський уже неодноразово звертався до НАТО та лідерів західних країн щодо закриття неба. І щоразу – все емоційніше. Ось найяскравіші цитати:

Звернення 1 березня:

- Закрите небо дуже допомогло б. Це не втягування НАТО у війну. Насправді у війну давно всі вже втягнені, але точно не Україною, а Росією…

Звернення 3 березня:

- Я звернувся про закриття неба до Байдена, Шольца, Макрона… Я сказав: якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то дайте нам термін – коли... Яка кількість людей повинні підірватися? Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані? Щоб достукатися до вас, щоб ви це зробили? Якщо немає у вас сил і міцності закрити небо, то дайте літаки.

Після атаки на Запорізьку АЕС 4 березня:

- Потрібне негайне посилення санкцій проти держави – ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною. Бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами чи авіабомбами по атомних об'єктах.

Твіттер 4 березня:

- Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати!

Після саміту НАТО 4 березня:

- Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але...

Країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує нову агресію Росії проти НАТО. Це – самогіпноз тих, хто внутрішньо слабкий та невпевнений… Попри те, що Росія знищує все, що забезпечує нормальне життя людей і хоче це продовжувати, та знаючи, що нові удари та жертви – неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною.

Звернення 5 березня:

- 74% американців – за безпольотну зону. 74! Абсолютна більшість. Що ще потрібно для ухвалення рішення?

Важливо! Небо може бути закрито країнами Східної Європи без рішення НАТО

"Люди світу просять…"

Закликали світову спільному і НАТО закрити небо над Україною й інші провідні вітчизняні політики, регіональні керівники та обласні ради. Також українська влада – після атаки окупантів на Запорізьку АЕС – звернулася до МАГАТЕ (Міжнародна агенція з ядерної енергетики), аби ця організація зі свого боку звернулася до НАТО щодо закриття простору хоча б над українськими АЕС.

Крім того, 26 лютого українці створили на сервісі Open Petition міжнародну петицію-звернення "Люди зі всього світу просять НАТО закрити повітряний простір над Україною". Вона вже зібрала понад 1 мільйон підписів (на момент написання цієї статті було близько 1 130 000).

Ми, люди зі всього світу, просимо країни-члени НАТО закрити повітряний простір над Україною і ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ, як це було зроблено, наприклад, в Ізраїлі, – написано в поясненні до петиції.



Охтирка. Колись тут була військова частина... / Дмитро Живицький

Як відповіли світові лідери і НАТО?

На Заході розуміють, що Україна дуже потребує закриття неба. Тим більше, що за прогнозами багатьох політиків і воєнних аналітиків, ситуація з повітряними ударами може погіршитися. Наступ сухопутних військ РФ зупинився, вони зазнають великих втрат, тому надалі окупанти робитимуть ставку на небо.

Попри це, наші партнери вперто відмовляються закривати небо. Головний аргумент – це може спровокувати конфлікт між НАТО та Росією, який може перерости в Третю світову війну.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг ще на початку війни кілька разів повторив, як мантру: "НАТО не має намірів заходити в Україну – ані на землі, ані у повітряному просторі".

Те саме Столтенберг говорить і зараз. Хоча розуміє, яке страшне випробування очікує українців:

Наступні дні, ймовірно, будуть гіршими – з великою кількістю смертей, великими стражданнями та великими руйнуваннями, оскільки Збройні сили Росії вводять тяжче озброєння і продовжують атакувати по всій країні.

Президент США Джо Байден заявив, що "не має наміру посилати американські війська на війну в Україну". А речниця Білого дому Джен Псакі додала: "Це буде потенційно прямим конфліктом і потенційно війною з Росією".

Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що розуміє, наскільки важливо для України закрити небо, але "залучення Сполученого Королівства до збиття російських літаків було б прямими бойовими діями проти Росії".

Кволі заяви світових лідерів, схоже, підбадьорили Володимира Путіна (про це, власне, говорив і Зеленський). Глава Кремля, вчора, 5 березня, вирішив додатково полякати колективний Захід: "РФ буде розглядати спроби закрити небо над Україною як участь у воєнних діях".

До теми Закриття неба над Україною: в аргументах НАТО є одна проблема

Що тепер робити Україні?

Перше – не панікувати. Друге – насичувати і вдосконалювати протиповітряну оборону. Захід не хоче воювати з Росією, але продовжує надавати Україні зброю. ЗСУ отримали нові партії переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, які вже гарно проявили себе на цій війні.

Але було б дуже добре, якби Захід надав Україні ще й тактичні системи ППО, наприклад, Patriot і THAAD (або аналогічні). Це дуже надійні та універсальні системи, які здатні суттєво змінити ситуацію на "повітряному фронті".

Не виключено, що Україна працюватиме саме в напрямку отримання такої зброї. І наші прохання-вимоги щодо закриття неба – це правильний елемент тиску: якщо не закриваєте небо, тоді постачайте більше зброї!