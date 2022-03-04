"Потрібне негайне посилення санкцій проти держави-ядерного терориста. Потрібне негайне закриття неба над Україною. Бо тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами чи авіабомбами по атомних об'єктах", – заявив Зеленський.

До теми За атакою Запорізької АЕС у прямому ефірі спостерігали мільйони людей

Він висловив вдячність воїнам Нацгвардії, які боронили АЕС, рятувальникам, які гасили пожежу. А також звернувся до простих жителів Енергодару із закликом проганяти окупанта зі своєї землі.

Звернення Зеленського 4 березня: відео

Нагадаємо, в ніч на 4 березня російські окупанти ракетами атакували Запорізьку АЕС. Спалахнула пожежа, але всю ніч вогнеборці не могли дістатися до АЕС через постійні обстріли. Ядерне паливо перебуває у середині ядерного реактора. Вогонь на найбільшій АЕС Європи ліквідували о 6:20 4 березня. Якщо ядерний реактор вибухне, катастрофа буде в рази більша, ніж на Чорнобильській АЕС.