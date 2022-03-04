"Требуется немедленное усиление санкций против государства-ядерного террориста. Требуется немедленное закрытие неба над Украиной. Потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами или авиабомбами по атомным объектам", – заявил Зеленский.

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Он выразил благодарность воинам Нацгвардии, которые защищали АЭС, спасателям, которые тушили пожар. А также обратился к простым жителям Энергодара с призывом прогонять оккупанта со своей земли.

Обращение Зеленского 4 марта: видео

Напомним, в ночь на 4 марта российские оккупанты ракетами атаковали Запорожскую АЭС. Вспыхнул пожар, но всю ночь пожарные не могли добраться до АЭС из-за постоянных обстрелов. Ядерное топливо находится в середине ядерного реактора. Огонь на крупнейшей АЭС Европы ликвидировали в 6:20 4 марта. Если ядерный реактор взорвется, катастрофа будет в разы больше, чем на Чернобыльской АЭС.

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