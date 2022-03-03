Жахливі наслідки обстрілів видно в українських містах. Про це повідомив Володимир Зеленський під час інтерв'ю для іноземних ЗМІ у четвер, 3 березня, пише 24 канал.

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"Ми хочемо запровадили закриття неба, тому що вбивають наших людей. Це відбувається з територію Білорусі та Росії. Вилітають ракети, бомби, "Іскандери", літаки, бомбардувальники – все це відбувається", – зазначив президент.

Я звернувся про закриття неба до Байдена, Шольца, Макрона. Я сказав, якщо ви не можете запровадити закриття неба зараз, то зараз дайте нам термін, коли. Якщо ви зараз не можете сказати терміни. Скільки треба? Яка кількість людей повинні зірватися. Скільки треба рук, ніг, голів, щоб вони були відірвані? Щоб достукатися до вас, щоб ви це закрили?

– наголосив глава держави.

"Якщо немає у вас сил і міцності закрити небо, то дайте літаки", – наголосив Володимир Зеленський.

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