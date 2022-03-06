Что такое "закрытое небо"? Как это поможет Украине? Чего боится НАТО? Ответы на эти и другие вопросы – в материале сайта 24 канала.

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Уже в первые часы вероломной войны России против Украины стало понятно, что оккупанты будут активно использовать свое грандиозное преимущество в самолетах и ракетах. Причем российские террористы атаковали с воздуха не только военные объекты (как угрожали в имперских планах о так называемой "демилитаризации"), но и безжалостно бомбили жилые кварталы и мирную инфраструктуру.

Поэтому Украина сразу остро поставила вопрос о закрытии неба. Потому что это сохранило бы жизни многих украинцев и помогло бы победить Россию.

"Закрытое небо" (или No-Fly Zone) – это… ...условное название общей системы противовоздушной обороны НАТО. Почему название условное? Потому что ПВО НАТО имеет несколько систем защиты от атак с воздуха (самолеты, вертолеты, ракеты), которые могут использоваться отдельно и во взаимодействии.



Самый большой и сложный элемент системы "Закрытое небо" – Active Layered Theater Ballistic Missile Defence, который защищает страны НАТО от баллистических ракет.



Закрытие неба даже в мирное время – распространенное явление. Так, охраняется воздушное пространство над чувствительными и стратегическими объектами (властные кварталы, опасные производства). А иногда мы даже не знаем, что в какой-то момент система работает. Так бывает, например, во время масштабных массовых мероприятий.

НАТО вполне по силам закрыть небо над Украиной и сбивать чужие воздушные цели. Альянс, например, может достаточно оперативно ввести патрулирование авиации или разместить ракетные комплексы "земля-небо".



Уничтоженный дом в Бородянке. Оккупантов надо остановить! / Фото Макса Левина

А может "Железный купол"?

В СМИ иногда пишут, что альтернативой натовской системе ПВО может стать ПВО израильская – известный "Железный купол" ("Кипат барзель"). Но этот вариант Украиной даже не рассматривается. "Купол" действительно надежно работает в небе над Землей Обетованной, но он создан, в первую очередь, для борьбы с неуправляемыми ракетами малой и средней дальности. Противостоять российским "Калибрам" и "Искандерам" система, аналогичная "Железному куполу", будет не очень эффективно.

"Сколько надо рук, ног, голов, чтобы они были оторваны?"

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно обращался к НАТО и лидерам западных стран о закрытии неба. И каждый раз – все эмоциональнее. Вот самые яркие цитаты:

Обращение 1 марта:

– Закрытое небо очень помогло бы. На самом деле в войну давно все уже втянуты, но точно не Украиной, а Россией…

Обращение 3 марта:

– Я обратился о закрытии неба к Байдену, Шольцу, Макрону... Я сказал: если вы не можете ввести закрытие неба сейчас, то дайте нам срок – когда... Какое количество людей должны подорваться? Сколько надо рук, ног, голов, чтобы они были оторваны? Чтобы достучаться до вас, чтобы вы это сделали? Если нет у вас сил и прочности закрыть небо, то дайте самолеты.

После атаки на Запорожскую АЭС 4 марта:

– Требуется немедленное усиление санкций против государства – ядерного террориста. Требуется немедленное закрытие неба над Украиной. Потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами или авиабомбами по атомным объектам.

Твитер 4 марта:

– Ядерный терроризм требует решительных ответных действий. На заседании Совбеза ООН мы призвали закрыть небо над Украиной. Цель – уберечь опасные объекты. Мир должен не наблюдать, а помогать!

После саммита НАТО 4 марта:

– Сегодня руководство Альянса дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись сделать бесполетную зону. Вы могли закрыть небо, но...

Страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует новую агрессию России против НАТО. Это – самогипноз тех, кто внутренне слаб и неуверен... Несмотря на то, что Россия уничтожает все, что обеспечивает нормальную жизнь людей и хочет это продолжать, и зная, что новые удары и жертвы – неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной.

Обращение 5 марта:

– 74% американцев – за бесполетную зону. 74! Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения?

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"Люди мира просят..."

Призвали мировое сообщество и НАТО закрыть небо над Украиной и другие ведущие отечественные политики, региональные руководители и областные советы. Также украинская власть – после атаки оккупантов на Запорожскую АЭС – обратилась к МАГАТЭ (Международное агентство по ядерной энергетике), чтобы эта организация со своей стороны обратилась к НАТО относительно закрытия пространства хотя бы над украинскими АЭС.

Кроме того, 26 февраля украинцы создали на сервисе Open Petition международную петицию-обращение "Люди со всего мира просят НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной". Она уже собрала более 1 миллиона подписей (на момент написания этой статьи было около 1 130 000).

Мы, люди со всего мира, просим страны-члены НАТО закрыть воздушное пространство над Украиной и ввести в Украину миротворческие войска НАТО, оказать военную помощь Киеву и поддержать украинский народ, как это было сделано, например, в Израиле,

– написано в пояснении к петиции.



Ахтырка. Когда-то здесь была воинская часть... / Дмитрий Живицкий

Как ответили мировые лидеры и НАТО?

На Западе понимают, что Украина очень нуждается в закрытии неба. Тем более, что по прогнозам многих политиков и военных аналитиков, ситуация с воздушными ударами может ухудшиться. Наступление сухопутных войск РФ остановилось, они несут большие потери, поэтому в дальнейшем оккупанты будут делать ставку на небо.

Несмотря на это, наши партнеры упорно отказываются закрывать небо. Главный аргумент – это может спровоцировать конфликт между НАТО и Россией, который может перерасти в Третью мировую войну.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг еще в начале войны несколько раз повторил, как мантру: "НАТО не имеет намерений заходить в Украину – ни на земле, ни в воздушном пространстве".

То же самое Столтенберг говорит и сейчас. Хотя понимает, какое страшное испытание ожидает украинцев:

Следующие дни, вероятно, будут хуже – с большим количеством смертей, большими страданиями и большими разрушениями, поскольку вооруженные силы России вводят более тяжелое вооружение и продолжают атаковать по всей стране.

Президент США Джо Байден заявил, что "не намерен посылать американские войска на войну в Украину". А пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила: "Это будет потенциально прямым конфликтом и войной с Россией".

Премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что понимает, насколько важно для Украины закрыть небо, но "привлечение Соединенного Королевства к сбитию российских самолетов было бы прямыми боевыми действиями против России".

Хилые заявления мировых лидеров, похоже, взбодрили Владимира Путина (об этом, собственно, говорил и Зеленский). Глава Кремля, вчера, 5 марта, решил дополнительно попугать коллективный Запад: "РФ будет рассматривать попытки закрыть небо над Украиной как участие в военных действиях".

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Что теперь делать Украине?

Первое – не паниковать. Второе – насыщать и совершенствовать противовоздушную оборону. Запад не хочет воевать с Россией, но продолжает предоставлять Украине оружие. ВСУ получили новые партии переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые уже хорошо проявили себя на этой войне.

Но было бы очень хорошо, если бы Запад предоставил Украине еще и тактические системы ПВО, например, Patriot и THAAD (или аналогичные). Это очень надежные и универсальные системы, которые способны существенно изменить ситуацию на "воздушном фронте".

Не исключено, что Украина будет работать именно в направлении получения такого оружия. И наши просьбы-требования по закрытию неба – это правильный элемент давления: если не закрываете небо, тогда поставляйте больше оружия!

Как только закроем небо, ситуация изменится кардинально, – Подоляк