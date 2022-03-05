Трудности перевода

Российские войска, по утверждению самого Мордора (неофициальное, но общеупотребительное название России, происходит от страны орков из романов Толкиена "Властелин колец – ред.), не ведут в Украине войну.

Важно Для России эта война уже проиграна – бессмысленно умирать за яхты и дворцы Путина

Они якобы занимаются некой "операцией". "Операцией", на которую их никто не приглашал.

Ну, что им мешает высадить контингент в стране НАТО, и говорить, что это – спецоперация. Вот надо им срочно освободить их от чего-нибудь. Будете их уничтожать или нет?

Может, стоит раз и навсегда отбить тягу к "спецоперациям" на чужой территории?

Украина призывает мир требовать от НАТО закрытия неба – смотрите видео:

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!