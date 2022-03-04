Гарантии и обещания безопасности, решимость альянсов и ценности для некоторых умерли. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Руководство НАТО дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов, – Зеленский

НАТО сознательно приняло такое решение, – Зеленский

По его словам, состоявшийся 4 февраля саммит НАТО – слабый и растерянный. На нем было видно, что немногие считают борьбу за свободу для Европы целью №1.

Все разведки стран НАТО прекрасно знают врага. Они подтвердили, что Россия хочет продолжать наступление. Оккупанты в течение 9 дней разрушают наши города, обстреливают наших людей, детей, жилые кварталы, церкви, школы,

– подчеркнул Зеленский.

Несмотря на то, что Россия уничтожает все, что обеспечивает нормальную жизнь людей и хочет это продолжать, зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО сознательно приняло решение не закрывать небо над Украиной.

"Страны НАТО сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует новую агрессию России против НАТО. Это самогипноз тех, кто внутренне слаб и неуверен", – заметил президент.

Вечернее обращение Зеленского за 4 марта: смотрите видео

Подверг критике отказ НАТО и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мол, Альянс ничего не может решить и выглядит слабым.

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