Президент Украины сказал, что благодарен европейцам – сотням тысяч людей в разных городах нашего континента. В частности, в Братиславе, Вильнюсе, Праге. Они вышли в поддержку Украины и Европы в целом.

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Президент Украины отметил, что и прежде всего люди вышли ради мира, как можно скорейшего. Владимир Зеленский благодарен американцам – стойкому двухпартийному большинству обычных людей.

"Мы видели опрос. Мы видели мнение обычных людей Америки, которые поддерживают обычных людей Украины. Которые требуют ужесточения санкций против России за агрессию уже сейчас. Которые поддерживают закрытие неба уже сейчас, чтобы спасти жизнь наших людей", – сказал Президент.

74% американцев – за бесполетную зону. 74! Абсолютное большинство. Что еще нужно для принятия решения?

– заявил Владимир Зеленский.

По его словам, схожий результат – и в других демократических странах.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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