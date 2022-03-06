Головна зброя світу – потужні санкції та комплексна військова підтримка України. Про це заявив міністр закордонних справ, інформує 24 канал.

До теми Правду не сховати: як українцям вести інформаційну війну з Росією

Він наголосив, що у перші дні війни Україна вистояла завдяки:

мужньому спротиву наших воїнів,

професіоналізму військово-політичного керівництва,

консолідованій міжнародній підтримці.

Запланований бліцкриг провалився та загруз, але загроза не минула. Санкції боляче б'ють по економіці, оборонному сектору та російським елітам. Завдяки системному тиску Росія видихається та зазнає вагомих втрат,

– сказав Кулеба.

Він запевнив, що Україна та світ змусять агресора платити неприйнятну ціну за цю війну.

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