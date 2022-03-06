Главное оружие мира – мощные санкции и комплексная военная поддержка Украины. Об этом заявил министр иностранных дел, передает 24 канал.
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Он подчеркнул, что в первые дни войны Украина выстояла благодаря:
- мужественному сопротивлению наших воинов,
- профессионализму военно-политического руководства,
- консолидированной международной поддержке.
Запланированный блицкриг провалился и увяз, но угроза не миновала. Санкции больно бьют по экономике, оборонному сектору и российским элитам. Благодаря системному давлению Россия выдыхается и несет весомые потери,
– сказал Кулеба.
Он заверил, что Украина и мир вынудят агрессора платить неприемлемую цену за эту войну.
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