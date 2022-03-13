В магазины подвозят продукты, в аптеки – лекарства, поэтому у людей есть возможность купить все необходимое. Об этом сообщил в эфире 24 канала первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Обратите внимание Оккупанты уничтожили самый большой склад замороженных продуктов: сгоревшая продукция на 230 миллионов

В Киеве есть вода, свет и тепло

По его словам, осуществляются работы гуманитарного штаба по накоплению запасов на обычный период.

Коммунальные службы работают. Город снабжен электричеством, теплом, водой, связью. Проблем на утро 13 марта не было,

– подчеркнул Поворозник.

Он прокомментировал и военную ситуацию, заметив, что город укрепляется, готовят фортификационные сооружения, чтобы не дать врагу возможности зайти в столицу.

Напомним, что 12 марта на Киевщине оккупанты уничтожили самый большой склад замороженных продуктов. На крыше здания был вражеский маячок.