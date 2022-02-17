У КМДА розповіли, як у разі надзвичайної ситуації працюватиме транспорт Києва

Наразі громадський транспорт столиці функціонує в штатному режимі. Однак у разі надзвичайної ситуації він перейде на роботу у мобілізаційний план.

Про це розповів директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор. Він зазначив, що метрополітен є спорудою подвійного призначення.

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Що є у метро

Метро можуть використовувати, як і для перевезення пасажирів, так і для сховища людей. Кандибор розповів, що підземка працюватиме для перевезення працівників критичної інфраструктури вранці та ввечері в пікові години. Загалом це 6 годин на день.

Увесь інший час метрополітен використовуватимуть як укриття. Він забезпечений спеціальними приміщеннями для дотримання мінімальної гігієни та потреб людей,

– сказав директор Департаменту транспорту.

Він додав, що метрополітен має автономне електричне живлення, артезіанські свердловини та фільтро-вентиляційні установки для очищення повітря. Крім цього, на кожній станції є герметувальні затвори.



Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор / Фото КМДА

Кого перевозитимуть у метро

Кандибор сказав, що під час надзвичайної ситуації дорожньо-транспортний комплекс міста Києва працюватиме за спецрежимом. На всіх транспортних підприємствах транспорту забезпечать цілодобове чергування.

Насамперед забезпечуватимуть перевезення працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств життєзабезпечення населення. Крім цього, посилено охоронятимуть мости, аеропорти та дороги до них.

Розробили спеціальні графіки руху поїздів на випадок використання метрополітену в режимі "Укриття", станції закриваються на час укриття для захисту населення та працівників метрополітену,

– сказав Кандибор.

Які "гілки" припинять роботу

За словами Кандибора, припинить роботу "червона гілка", оскільки це відкрита ділянка. Проте кияни, що живуть на лівому березі, зможуть евакуюватися на спеціальних автобусах до підземної частини метрополітену.

Кандибор пояснив, що метрополітен охоронятиме Лінійне управління Національної поліції України та служба воєнізованої охорони. Наразі метро працює в посиленому режимі, щоб попередити можливі терористичні прояви.

"Роботу маршрутів із незначним пасажиропотоком можуть зупинити. Вивільнений рухомий склад можуть залучити для інших потреб, визначених мобілізаційним завданням", – додав Кандибор.

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Ситуація під контролем

Директор Департаменту транспортної інфраструктури також розповів, що на кожній є дефібрилятори. Крім цього, у касах та на постах поліції є аптечки для першої домедичної допомоги.

"Ще раз наголошую, що ситуація залишається під контролем, ми повністю володіємо всією інформацією", – запевнив він.

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