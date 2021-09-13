У КМДА відповіли на звинувачення в корупції щодо закупівлі ліків для онкохворих

Посадовці Департаменту охорони здоров'я КМДА спростовують звинувачення правоохоронців у крадіжці коштів, виділених на ліки для онкохворих. Представники місцевої влади також підкреслили, що всі закупівлі проводять через систему Prozorro.

За словами посадовців, процес проведення закупівель через торговельний майданчик усуває можливість зовнішнього втручання та унеможливлює корупційну складову. Тому у КМДА назвали звинувачення безпідставними та некоректними.

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Втім, чиновники надали слідчим всі документи, які ті вимагали.

У КМДА кажуть про спроби дестабілізації роботи

Посадовці зазначили, що обшук у Департаменті охорони здоров’я проводили за ухвалою Подільського районного суду.

Метою слідчих дій правоохоронці зазначали пошук речових доказів у кримінальному провадженні щодо корупційного злочину.

Працівники КМДА співпрацюють зі слідством.

Появу поліції в офісі департаменту у місцевій владі пов'язують з систематичним тиском на мера та його команду, а також у спробі дестабілізації роботи КМДА з боку Офісу президента.

Обшуки у комунальних підприємствах та департаментах КМДА проходять ледве не кожного дня протягом кількох місяців. У ДБР, податковій міліції та поліції постійно кажуть про вчинення корупційних злочинів з боку чиновників. Віталій Кличко пов'язує слідчі дії зі спробами зупинити роботу місцевої влади та звільнити його з посади керівника КМДА.