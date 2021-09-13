За словами посадовців, процес проведення закупівель через торговельний майданчик усуває можливість зовнішнього втручання та унеможливлює корупційну складову. Тому у КМДА назвали звинувачення безпідставними та некоректними.
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Втім, чиновники надали слідчим всі документи, які ті вимагали.
У КМДА кажуть про спроби дестабілізації роботи
- Посадовці зазначили, що обшук у Департаменті охорони здоров’я проводили за ухвалою Подільського районного суду.
- Метою слідчих дій правоохоронці зазначали пошук речових доказів у кримінальному провадженні щодо корупційного злочину.
- Працівники КМДА співпрацюють зі слідством.
Появу поліції в офісі департаменту у місцевій владі пов'язують з систематичним тиском на мера та його команду, а також у спробі дестабілізації роботи КМДА з боку Офісу президента.