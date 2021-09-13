За словами посадовців, процес проведення закупівель через торговельний майданчик усуває можливість зовнішнього втручання та унеможливлює корупційну складову. Тому у КМДА назвали звинувачення безпідставними та некоректними.

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Втім, чиновники надали слідчим всі документи, які ті вимагали.

У КМДА кажуть про спроби дестабілізації роботи

Посадовці зазначили, що обшук у Департаменті охорони здоров’я проводили за ухвалою Подільського районного суду.

Метою слідчих дій правоохоронці зазначали пошук речових доказів у кримінальному провадженні щодо корупційного злочину.

Працівники КМДА співпрацюють зі слідством.

Появу поліції в офісі департаменту у місцевій владі пов'язують з систематичним тиском на мера та його команду, а також у спробі дестабілізації роботи КМДА з боку Офісу президента.

Обшуки у комунальних підприємствах та департаментах КМДА проходять ледве не кожного дня протягом кількох місяців. У ДБР, податковій міліції та поліції постійно кажуть про вчинення корупційних злочинів з боку чиновників. Віталій Кличко пов'язує слідчі дії зі спробами зупинити роботу місцевої влади та звільнити його з посади керівника КМДА.