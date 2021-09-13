По словам чиновников, процесс проведения закупок через торговую площадку устраняет возможность внешнего вмешательства и исключает коррупционную составляющую. Поэтому в КГГА назвали обвинения безосновательными и некорректными.

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Чиновники предоставили следователям все документы, которые те требовали.

В КГГА говорят о попытках дестабилизации работы

Чиновники отметили, что обыск в Департаменте здравоохранения проводили по решению Подольского районного суда.

Целью следственных действий правоохранители отмечали поиск вещественных доказательств в уголовном производстве по коррупционного преступления.

Работники КГГА сотрудничают со следствием.

Появление полиции в офисе департамента в местной власти связывают с систематическим давлением на мэра и его команду, а также в попытке дестабилизации работы КГГА со стороны Офиса президента.

Обыски в коммунальных предприятиях и департаментах КГГА проходят чуть ли не каждый день в течение нескольких месяцев. В ГБР, налоговой милиции и полиции постоянно говорят о совершении коррупционных преступлений со стороны чиновников. Виталий Кличко связывает следственные действия с попытками остановить работу местной власти и уволить его с должности руководителя КГГА.