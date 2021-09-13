По словам чиновников, процесс проведения закупок через торговую площадку устраняет возможность внешнего вмешательства и исключает коррупционную составляющую. Поэтому в КГГА назвали обвинения безосновательными и некорректными.
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Чиновники предоставили следователям все документы, которые те требовали.
В КГГА говорят о попытках дестабилизации работы
- Чиновники отметили, что обыск в Департаменте здравоохранения проводили по решению Подольского районного суда.
- Целью следственных действий правоохранители отмечали поиск вещественных доказательств в уголовном производстве по коррупционного преступления.
- Работники КГГА сотрудничают со следствием.
Появление полиции в офисе департамента в местной власти связывают с систематическим давлением на мэра и его команду, а также в попытке дестабилизации работы КГГА со стороны Офиса президента.