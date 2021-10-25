У КМДА відзвітували про включення опалення у більшості будинків Києва

Комунальники Києва працюють над вмиканням опалення у житлових будинках столиці. За дві доби з початку опалювального сезону тепло подали у 65% багатоповерхівок, які обслуговують КП міста.

Загалом потеплішали батареї в 5600 будинках киян. Втім, найближчим часом представники місцевої влади обіцяють підключити до опалення всі багатоповерхівки столиці.

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Посадовці також зазначили, що процент підключення інвестиційних або відомчих домівок, або будинків з ОСББ або житлово-будівельними кооперативами досить малий – тепло подали лише у 20% з них.

1600 будинків не можуть підключити без заявок

Комунальники підкреслюють, що багатоповерхівки, які обслуговують ОСББ або ЖБК, підключаються винятково за індивідуальними заявками їх органів правлінь.



З різних причин, зокрема, прагнучи зекономити енергоносії, більшість будинків не звернулись для підключення. Міська влада наполегливо просить поінформувати про ці рішення мешканців будинків або звернутись із відповідними заявками,

– підкреслили у КМДА.

Також представники місцевої влади нагадали, що попри зростання вартості газу тарифи на тепло для населення не збільшили.

Чому у Києві вмикають опалення поступово

За даними КМДА, система теплопостачання Києва є однією з найбільших в Європі. Вона являє собою комплекс з:

3 теплоелектроцентралей;

200 котелень;

понад 2700 тисяч кілометрів тепломереж.

Всі системи теплопостачання вводять у роботу на повну потужність поступово, аби уникнути різкого збільшення навантаження та запобігти аварійності.