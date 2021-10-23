Відповідне рішення ухвалили, враховуючи прогноз погоди на останній тиждень жовтня. Адже синоптики прогнозують, що середньодобова температура впаде й сягатиме не більше ніж +8 градусів.
Варте уваги В Україні розпочинається опалювальний сезон 2021 – 2022: коли й де увімкнуть тепло
Яка ситуація з підключенням тепла у Києві
Ще до кінця доби 23 жовтня у столиці планують підключити приблизно 9% житлового фонду у зоні обслуговування "Київтеплоенерго". Водночас у КМДА звернули увагу, що заклади соціальної сфери мали можливість підключитися до опалення ще з 1 жовтня. Для цього їхнє керівництво мало подати індивідуальні заявки.
Коли відбудеться повне підключення системи
У Київській міській державній адміністрації наголосили, що в столиці працює одна з найбільших та найпотужніших систем теплопостачання. Мовляв, загальна протяжність теплових мереж там складає понад 2,7 тисячі кілометрів, а кількість житлових будинків – понад 11 тисяч. З огляду на це, аби повністю підключити систему, знадобиться близько тижня.
Що цьому передувало
- Раніше заступник мера Києва Петро Пантєлєєв анонсував, що після 23 жовтня кожного дня до тепла підключатимуть приблизно однакову кількість будинків. Він запевнив, що столиця готова до опалювального сезону.
- Київські перевізники хочуть підняти ціни за проїзд до 25 гривень – все через дороге опалення. Натомість у КМДА запевнили, що такої вартості однозначно не буде. Там вивчатимуть усі відповідні розрахунки.