Соответствующее решение приняли, учитывая прогноз погоды на последнюю неделю октября. Ведь синоптики прогнозируют, что среднесуточная температура упадет и достигнет не более чем 8 градусов.
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Какова ситуация с подключением тепла в Киеве
Еще до конца суток 23 октября в столице планируют подключить примерно 9% жилого фонда в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго". В то же время в КГГА обратили внимание, что учреждения социальной сферы имели возможность подключиться к отоплению еще с 1 октября. Для этого их руководство должно было подать индивидуальные заявки.
Когда произойдет полное подключение системы
В Киевской городской государственной администрации отметили, что в столице работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Якобы общая протяженность тепловых сетей там составляет более 2,7 тысячи километров, а количество жилых домов – более 11 тысяч. Учитывая это, чтобы полностью подключить систему, понадобится около недели.
Что этому предшествовало
- Ранее заместитель мэра Киева Петр Пантелеев анонсировал, что после 23 октября каждый день к теплу будут подключать примерно одинаковое количество домов. Он заверил, что столица готова к отопительному сезону.
- Киевские перевозчики хотят поднять цены за проезд до 25 гривен – все из-за дорогого отопления. Зато в КГГА заверили, что такой стоимости однозначно не будет. Там будут изучать все соответствующие расчеты.