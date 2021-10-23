Соответствующее решение приняли, учитывая прогноз погоды на последнюю неделю октября. Ведь синоптики прогнозируют, что среднесуточная температура упадет и достигнет не более чем 8 градусов.

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Какова ситуация с подключением тепла в Киеве

Еще до конца суток 23 октября в столице планируют подключить примерно 9% жилого фонда в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго". В то же время в КГГА обратили внимание, что учреждения социальной сферы имели возможность подключиться к отоплению еще с 1 октября. Для этого их руководство должно было подать индивидуальные заявки.

Справка. По состоянию на утро 23 октября тепло в Киеве уже получают 383 школы (84%), 513 детских садов (95,9%), а также 165 лечебных учреждений (50,5%).

Когда произойдет полное подключение системы

В Киевской городской государственной администрации отметили, что в столице работает одна из крупнейших и самых мощных систем теплоснабжения. Якобы общая протяженность тепловых сетей там составляет более 2,7 тысячи километров, а количество жилых домов – более 11 тысяч. Учитывая это, чтобы полностью подключить систему, понадобится около недели.

Что этому предшествовало