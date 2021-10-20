Как отметил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, процесс запуска отопительного сезона займет больше недели. Поэтому, несмотря на наступление холодов, в некоторых домах жителей столицы может не быть тепла до конца октября.

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По словам чиновника, все предприятия, которые производят тепло, имеют достаточно запасов газа и угля.

Действовать будут по графику

Пантелеев отметил, что отопительный сезон в Киеве начался еще с 1 октября, когда тепло дали в социальных, учебных и медицинских учреждениях.

С 23 октября Киев войдет в полноценный режим теплоподачи. Однако сделать это одновременно для 10 тысяч многоэтажек коммунальщики физически не могут.

Более 3 тысяч километров теплосетей будут заполнять постепенно, по графику. Каждый день к теплу будут подключать примерно одинаковое количество домов.

Заместитель Кличко заявил, что Киев готов к отопительному сезону. Коммунальщики провели испытания всех линий теплосетей и заменили 70 километров магистралей, чтобы минимизировать возможность прорывов во время холодного времени года.