Об этом заявил заместитель Виталия Кличко Николай Поворозник. По словам чиновника, постепенное повышение цен станет нагрузкой на бюджет Киева, поэтому скорее всего, менять тариф будут одномоментно.

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Изменений стоимости проезда жителям столицы следует ожидать в начале 2022 года.

Тарифы повысят из-за дорогого отопления

Чиновник утверждает, что властям Киева придется дотировать теплоэнергетический комплекс из-за того, что город решил не повышать тарифы на отопление. Деньги на это будут брать благодаря пересмотру цен на проезд в городском транспорте.

Поворозник отметил, что себестоимость перевозок людей в метро и в наземном транспорте почти не отличается. Выбивается из общего уровня только проезд в электричке – он стоит городу 71 гривну на человека, тогда как пассажиры покупают билеты по 6,21 гривны.

В КГГА решили, что несмотря на подорожание, льготный проезд в общественном транспорте столицы останется без изменений.

Перевозчики просят увеличить стоимость проезда более чем на 20 гривен. Но такой стоимости однозначно не будет. Мы в любом случае будем изучать их расчеты. Набор составляющих такой: смогут ли горожане платить такие суммы, сможет ли бюджет поддержать перевозчиков так, как мы это делаем сейчас,

– подчеркнул Поворозник.

Какой именно будет стоимость проезда в коммунальном транспорте, чиновники пока не знают. После просчета экономической обоснованности тарифов чиновники начнут обсуждать цены с общественностью.