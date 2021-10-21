Про це заявив заступник Віталія Кличка Микола Поворозник. За словами посадовця, поступове підвищення цін стане навантаженням на бюджет Києва, тому, скоріш за все, змінювати тариф будуть одномоментно.
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Змін вартості проїзду жителям столиці слід чекати на початку 2022 року.
Тарифи підвищать через дороге опалення
- Чиновник стверджує, що владі Києва доведеться дотувати теплоенергетичний комплекс через те, що місто вирішило не підвищувати тарифи на опалення. Гроші на це братимуть завдяки перегляду цін на проїзд у міському транспорті.
- Поворозник наголосив, що собівартість перевезень людей у метро та у наземному транспорті майже не відрізняється. Вибивається з загального рівня лише проїзд в електричці – він коштує місту 71 гривню на особу, тоді як пасажири купують квитки по 6,21 гривні.
- У КМДА вирішили, що попри здорожчання пільговий проїзд у громадському транспорті столиці залишиться без змін.
Перевізники просять збільшити вартість проїзду більш ніж на 20 гривень. Але такої вартості однозначно не буде. Ми в будь-якому випадку будемо вивчати їх розрахунки. Набір складових такий: чи зможуть городяни платитимуть такі суми, чи зможе бюджет підтримати перевізників так, як ми це робимо зараз,
– підкреслив Поворозник.
Якою саме буде вартість проїзду в комунальному транспорті, посадовці поки що не знають. Після прорахування економічної обґрунтованості тарифів чиновники почнуть обговорювати ціни з громадськістю.