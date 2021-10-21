Як зазначили у комунальному підприємстві, тарифи збільшили у зв'язку з закінченням терміну дії цін для Київтеплоенерго, які були встановлення розпорядженням КМДА наприкінці 2020 року.

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Посадовці наголосили, що у структурі цін на опалення для споживачів ціна на паливо становить близько 80%.

Платитимуть за ринковою ціною



Ціни на газ призвели до зростання тарифів на опалення для всіх, окрім населення / Ілюстрація Київтеплоенерго

У Київтеплоенерго наголосили, що нові тарифи встановили лише для 3 категорій споживачів:

бюджетних установ;

комерційних установ;

релігійних організацій;

Сплачувати за опалення відтепер доведеться за ринковою ціною природного газу. Раніше тисяча кубометрів газу коштувала майже 11 600 гривень з ПДВ, однак у жовтні комунальники перерахували тарифи. З жовтня 2021 за тисячу кубометрів газу споживачам доведеться сплачувати майже 25 тисяч гривень.

Діятимуть ці тарифи до 30 вересня 2022 року.